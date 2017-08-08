На Кировоградщине в пруду утонули четыре человека, двое из них - дети

09:18, 08 августа 2017
Происшествия
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В Кировоградской области сегодня в местном пруду обнаружены тела четырех человек, из них - двое детей семи и девяти лет. 

Правоохранители проводят расследование / Википедия

В Кировоградской области сегодня в местном пруду обнаружены тела четырех человек, из них - двое детей семи и девяти лет. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В пгт Добровеличковка Кировоградской области 8 августа в местном пруду были обнаружены и изъяты тела 4 человек, из них 2 двое детей (2010 и 2008 годов рождения)», - говорится в сообщении.

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По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, за время ужасной жары на прошлой неделе в Украине утонули почти 100 человек.  С начала года на водоемах страны погибли 685 человек, из которых 70 детей.

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Теги: #смертность на воде в Украине#утонули дети