На границе с Белоруссией обнаружен автомобиль, похищенный в Германии

На границе с Белоруссией пограничниками обнаружен автомобиль угнанный в Германии, сообщили УНИАН в пресс-службе Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается в сообщении, автомобиль, который находится в международном розыске, обнаружили сегодня утром пограничники Житомирского отряда на украинско – белорусском зарубежном пункте пропуска «Майдан-Копищанский».

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Во время проведения мероприятий пограничного контроля в отношении автомобиля «Фольксваген CARAVELLE» белорусской регистрации, который двигался на въезд в Украину, сработала база данных Интерпола. Управлял транспортным средством, 1995 года выпуска, 53-летний гражданин Республики Беларусь. Как выяснилось, машина находится в международном розыске с 2011 года.

Об этом факте пограничники проинформировали дежурному Укрбюро Интерпола в Киеве, который подтвердил, что иномарка эта считается похищенной на территории Германии.

Сейчас автомобиль передан представителям Национальной полиции.