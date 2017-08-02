Во Львове задержали банду, которая в сговоре с полицией похищала людей

Правоохранители 2 августа разоблачили группу лиц, в преступном сговоре с работниками полиции похищали и незаконно удерживали одиноких людей с целью завладения их жильем. Людей держали в других помещениях, подделывали документацию на право собственности на квартиры. Сейчас задержали пятерых участников банды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

«При одновременном проведении 11 санкционированных судом обысков освобожден потерпевшего, квартирой которого путем подделки документов, завладели мошенники. Как выяснилось, мужчины насильно удерживали в другом помещении против его воли около месяца. Также правоохранителями изъято значительное количество документов на различные жилые помещения, средства связи и другие вещественные доказательства, а также в порядке ст. 208 УПК Украины, задержаны пять основных участников указанной преступной группы», - говорится в сообщении.

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Расследование ведется по ч.3 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием електрообчислювальнои техники), ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия для установления всех участников указанного преступной группировки. Преступникам должны объявить подозрение и выбрать меры предосторожности.

Как сообщал УНИАН, на Киевщине полиция задержала вооруженную банду, которая захватывала дома. Группировка незаконно вторгалась на территории домов и всячески препятствовала владельцам попасть в дом.