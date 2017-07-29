Смертельное ДТП в Киеве: автомобиль на скорости врезался в столб

В Киеве произошло смертельное ДТП на улице Миропольській. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Отмечается, что автомобиль Audi врезался в столб, как следствие - двое людей погибли, еще один госпитализирован.

"Смертельное ДТП на Миропольській: автомобиль Audi, двигаясь со стороны Петра Запорожца, въехал в столб. От удара автомобиль буквально разорвало на части. Очевидцы аварии утверждают, что скорость была за 100 км/ч", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Киевщине в страшной ДТП с иностранцами пострадали девять человек (фото)

Портал сообщает, что водитель и пассажир погибли на месте и еще один пассажир был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН ранее, на проспекте Лобановского в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись Audi и Hyundai.

"Немец" ударил "корейца" в сторону и опрокинул на крышу. Водитель Hyundai погиб на месте. Водитель Audi, его жена и грудной ребенок-пассажир пострадали, они госпитализированы.