На Львовщине под колеса автомобиля попала четырехлетняя девочка

На улице Вийтивская Гора, в Дрогобыче автомобиль совершил наезд на 4-летнего ребенка. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

По предварительным данным сотрудников полиции, 43-летний водитель автомобиля «Volkswagen Golf» из города Стебник, совершил наезд на 4-летнюю местную жительницу, которая внезапно выбежала на проезжую часть дороги.

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В результате аварии ребенок получил телесные повреждения. Ее с диагнозом: "черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга" доставили в больницу.

В отделе коммуникации полиции Львовской области отмечают, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельств ДТП выясняются.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы автомобиль патрульной полиции травмировал женщину-пешехода. По данным советника начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, из-за указанного происшествия образовалась масштабный транспортный затор в направлении пересечения улиц Пушкинская и Жуковского.