Избиение школьниц в Чернигове: группе подростков грозит ограничение свободы или тюрьма

Прокуратура завершила расследование в отношении группы подростков, которые в апреле в Чернигове избили трех девушек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«Под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении группы подростков, которые в апреле текущего года в Чернигове совершили хулиганские действия в отношении трех девушек, причинив им телесные повреждения и побои», - говорится в сообщении.

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Причастным к резонансному происшествию лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганские действия, сопровождавшиеся особой дерзостью и исключительным цинизмом).

«Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех несовершеннолетних и одной совершеннолетней, а также ходатайство в отношении малолетней о применении принудительных мер воспитательного характера», - отметили в прокуратуре.

Также в сообщении подчеркивается, что санкция ч. 2 ст. 296 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля в сети Интернет появилось видео, на котором черниговские девушки-подростки избивали ровесницу. Их поддерживала своеобразная "массовка" из сверстников: как парней, так и девушек, которые снимали все это на мобильные телефоны. Это происшествие получило значительный резонанс и распространение в СМИ.

Правоохранителям известно о трех фактах, в которых фигурируют пятеро девушек в возрасте от 14 до 19 лет. Полиция установила личности всех участников инцидента. Речь идет не только о тех, кто бил девушку, но и о свидетелях, которые не прекратили издевательства.

В мае пятерым участникам избиения было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение), а затем было переквалифицировано в хулиганство, совершенное группой лиц.

Пострадавшей в этом инциденте оказалась 15-летняя школьница одной из школ Чернигова. Ее сначала госпитализировали в местную больницу, а затем она лечилась в Киеве.