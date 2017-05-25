В Чернигове пятерых участниц избиения школьниц уведомили о подозрении в преступлении

В Чернигове пять участниц избиения несовершеннолетних на этой неделе уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Об этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций главного управления Нацполиции в области.

Согласно сообщению, по факту резонансного дела о публичном избиении несовершеннолетних девушек полицейские вместе с сотрудниками прокуратуры уведомили о подозрении в совершении уголовных правонарушений пятерых участниц конфликтов, одна из которых является совершеннолетней.

Читайте также"Главарь" группы подростков из Чернигова извинилась перед избитой школьницей (видео)

Установлено, что девушки публично унижали и избивали своих несовершеннолетних жертв, фиксируя все на камеры.

Правоохранителям известно о трех фактах, в которых фигурируют пять девушек, в возрасте от 14 до 19 лет, но расследование продолжается в рамках одного уголовного производства. Все они уже уведомлены о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Видео публичного избиения школьниц вызвало резонанс. В частности, в присутствии своих знакомых девушки дважды издевались над своими жертвами возле торгового центра «Мегацентр» в Чернигове, а однажды избили школьницу возле подъезда.

Полиция установила личности всех участников инцидента. Речь идет не только о тех, кто избивал, но и о свидетелях, которые не прекратили издевательств.

Под процессуальным руководством прокуратуры полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц), что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет.

В секторе коммуникаций уточнили, что все подозреваемые в совершении преступления достигли возраста ответственности за тяжкие преступления.

«Девушки могут понести реальное наказание, поскольку достигли возраста ответственности за тяжкие преступления, а это тяжкое преступление», - подчеркнули в полиции.

Напомним, в начале апреля в сети Интернет появилось видео, на котором черниговские девушки-подростки избивали сверстницу. Их поддерживала своеобразная «массовка» из сверстников: как парней, так и девушек, которые снимают все это на мобильные телефоны. Это событие получило значительный резонанс и распространение в СМИ. Правоохранители по факту избиения открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение), затем переквалифицировали в хулиганство, совершенное группой лиц. Пострадавшей в инциденте, который получил огласку, оказалась 15-летняя школьница одной из школ города. Ее сначала госпитализировали в черниговскую больницу, а затем она лечилась в Киеве.

Инцидентом также занимается и уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.