В Днепропетровской области на полигоне травмированы 8 военных

17:43, 20 июля 2017
Происшествия
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Уточнена информация относительно травмирования военнослужащих на 239-м общевоинском полигоне.

Инцидент произошел во время соревнований на полигоне / facebook.com/pavlo.zhebrivskyi

20 июля во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239-м общевоинском полигоне получили травмы восемь военнослужащих. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Схід" ВСУ.

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"Четырех госпитализировали в Днепропетровский военный госпиталь, троих - в областную клиническую больницу им. Мечникова, один военнослужащий находится в 68 военном госпитале (пгт. Черкасское)", - говорится в сообщении.

Для выяснения причин и обстоятельств травмирования начато служебное расследование.

Предварительно установлено, что военнослужащие получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва инженерного боеприпаса.

Как сообщал УНИАН, в районе поселка Гвардейского в Новомосковском районе Днепропетровской области произошел пожар в военном лесхозе.

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