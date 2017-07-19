В Днепропетровской области вновь вспыхнул пожар в военном лесхозе

В районе поселка Гвардейского в Новомосковском районе Днепропетровской области произошел пожар в военном лесхозе. Огонь вспыхнул около полудня 19 июля, сообщила Радио Свобода руководитель пресс-службы главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

По ее данным, площадь пожара составляет 15 гектаров: 14,5 гектаров – это сухая трава, полгектара – подстилка хвойного леса.

Как отметила пресс-секретарь ведомства, этот пожар вспыхнул в том же лесхозе, в восьми километрах от того, которыйтушили более суток с 17 июля, и не связан с военными стрельбами. На месте работают подразделения противопожарной службы из Днепра, Каменского и Синельниково.

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"Это территория военного лесхоза. Причину мы пока не можем назвать. Скорее всего, это было неосторожное обращение с огнем", – сказала Гречищева.

Утром 17 июля близ поселка Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области вспыхнул пожар на территории полигона военной части А1363. Предварительно причиной возгорания спасатели назвали проведение учебных стрельб. Это были плановые учения артиллерии и армейской авиации. Стрельбы сразу же были прекращены. Из-за сильного ветра огонь распространился на значительную территорию. Сейчас этот пожар потушили.