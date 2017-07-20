Застреленный возле ТРЦ в Киеве мужчина оказался убийцей родом из России

Мужчина, убитый вчера в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" оказался уроженцем России. Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве Яна Неруш в эфире "112 Украина".

"Полиция на месте опрашивала свидетелей, общалась с очевидцами, собирала у них объяснения и показания. В настоящее время уже известно, что пострадавший - мужчина 1964 года рождения, уроженец РФ. Сейчас продолжаются розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Есть информация, что их было двое, и после убийства они скрылись с места преступления на автомобиле. Сведения об этом событии были внесены в ЕРДР", - сказала она.

В то же время спикер Нацполиции Артем Шевченко сообщил, что мужчина оказался убийцей из России, который сбежал в Украину от правосудия, передает InfoResist.

«Вчера на «Черниговской» был убит гражданин Российской Федерации, который в Российской Федерации совершил преступление - убийство. И тут на нашей территории находился, допускаем, что скрывался», - отметил он.

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С места преступления правоохранители изъяли гильзы калибра 5,45 мм, автоматическое оружие системы Калашникова, а также устройство неустановленной марки для отстрела резиновых пуль.

Как сообщал УНИАН, вечером в среду, 19 июля, в Киеве на паркове торгово-развлекательного центра "Проспект" возле станции метро "Черниговская" убили человека: неизвестные расстреляли мужчину из автомата. Инцидент произошел около 23:20.