В Днепре задержали двух мужчин, которые газовым ключом жестоко убивали людей

Бойцы подразделения КОРД совместно с оперативниками уголовного розыска двух членов особо опасной группировки. Об этом сообщают в полиции особого назначения города Днепр.

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«Группировка состояла из трех членов. Известна также схема убийств. Пока один или двое злоумышленников отвлекали внимание выбранной жертвы, третий, он же – главарь банды, подкрадывался со спины и изо всех сил бил ее газовым ключом по голове. После этого у убитых забирали ценные вещи и незаметно исчезали», – рассказал старший штурмовой группы КОРД, который участвовал в спецоперации.

Он также сообщил, что у последней жертвы, убитой недавно в собственном парадном на первом этаже, нападавшие похитили более 60 тысяч гривень, документы и мобильный телефон.

«Задерживали главаря банды в его частном доме. Особенностью спецоперации стало то, что его дом был обнесен высоким забором, а с другой – протекала река. Поэтому нам пришлось использовать специальную лестницу», – отметил полицейский-спецназовец.

Он также добавил, что заметив штурм дома, хозяин собирался исчезнуть, но полицейские его задержали.

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В доме подозреваемого изъяты вещи их последней жертвы: сумка с остатками неистраченных денег, а также документы убитого – паспорт и водительское удостоверение.

Как стало известно, позже правоохранители задержали еще одного члена этой банды. Оба нападавших задержаны согласно ст. 208 УПК Украины. С ними работают следователи. Третьего члена группы объявили в розыск.