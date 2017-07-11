Раненный в Кривом Роге журналист находится в крайне тяжелом состоянии

Раненный в Кривом Роге во время военных учений оператор находится в сознании, однако его состояние крайне тяжелое.

Об этом сообщил 11 июля главный врач областной клинической больницы имени Мечникова в Днепропетровске Сергей Рыженко, передает Радио Свобода.

По его словам, в днепровской больнице, куда 28-летнего мужчину перевезли по согласию родных, ожидают киевских специалистов для проведения сложной операции.

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Сейчас раненый находится в отделении нейрохирургии. Как сообщил медик, пациент на аппарате искусственного дыхания, давление удается поддерживать благодаря медицинским препаратам.

Как рассказал Рыженко, пуля повредила шейный позвонок, раздроблен спинномозговой канал, что негативно повлияло на работу органов.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге во время учений ВСУ по территориальной обороне в Саксаганского райсовета был ранен журналист местного издания. Журналист получил тяжелое ранение шеи и был госпитализирован в больницу, где ему проводят операцию.