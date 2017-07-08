На Житомирщине правоохранители уничтожили плантацию мака в 2 тысячи растений.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 7 июля в Любарском районе полицейские провели санкционированный обыск в домовладении 45-летней жительницы села Проваловка. На приусадебном участке правоохранители обнаружили насаждения снотворного мака. Из огорода изъято около 2 тысяч растений зеленой маковой соломки.

Сейчас изъятое направлено на экспертное исследование. По указанному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.