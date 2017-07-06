На Волыни мужчина упал в 25-метровый колодец и провел там несколько суток

В Волынской области спасатели помогли мужчине, который упал в 25-метровый колодец на окраине Владимир-Волынского и провел в нем несколько суток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Волынской области, о мужчине, который упал в заброшенный колодец, вчера, 5 июля, в 13:28 сообщили его родные. Они искали мужчину уже несколько дней.

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Спасатели установили, что на дне 25-метрового колодца, в котором нет воды, находится обессиленный мужчина. Они вызвали скорую помощь и сообщили о чрезвычайном происшествии в полицию.

Спасатели вытащили мужчину из колодца с помощью пожарного пояса и спасательной веревки.

53-летний пострадавший находился в шоковом состоянии, но в сознании. Работники ГСЧС положили пострадавшего на носилки и передали работникам «скорой». Его сразу доставили в больницу.

«Сейчас состояние пострадавшего тяжелое, диагноз - синдром длительного сдавливания и общее переохлаждение», - рассказал руководитель спасательной операции Александр Бенеда.