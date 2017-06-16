В Попасной вандалы разрушили памятник героям АТО (фото)

В центре города Попасная на площади Героев неизвестные разрушили памятный знак воинам АТО. Об этом местная РГА сообщает на странице в Facebook.

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Председатель райгосадминистрации Сергей Шакун назвал разрушение памятника актом дерзкого вандализма.

«Безнаказанным этот инцидент оставлять, однозначно, нельзя, – сказал он, – Правоохранительные органы уже занимаются расследованием этого преступления, чтобы установить лиц, совершивших правонарушения. Надеемся, что вскоре эти вандалы, которых задержат, по нашему предложению, пойдут на передовую», – сказал председатель РГА.