На Кировоградщине произошла масштабная стычка между полицией и АТОшниками (видео)

Вечером 27 июня в селе Бережанка Кировоградской области произошли столкновения во время попытки рейдерского захвата фермерского предприятия, как сообщает ТСН.

Ветеран батальона "Донбасс" и владелец охранного предприятия Евгений Шевченко заявил о том, что бойцы "Донбасса" и "Айдара" помогали местному фермеру помешать титушкам осуществить силовой захват предприятия.

"Рейдеры из охранной компании "Борисфен", которую контролирует народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза попытались захватить главный офис предприятия, но взбунтовались сельские жители. Полиция на вызовы не приезжала в течение двух часов. Приехали уже по факту, когда сельские жители разбили "титушок" и собственноручно задержали 31 человека", - говорится в сообщении Евгения Шевченко в Facebook.

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Он утверждает, что владельца предприятия вызвали на допрос в прокуратуру, откуда его якобы госпитализировали с сердечным приступом.

По словам Шевченко, в село стянули Нацгвардию и спецподразделения полиции, а силовики якобы "без всяких объяснений начали арестовывать и избивать ветеранов и селян". По его словам, 20 человек были госпитализированы с различными травмами. Видео с места событий публиковали в социальных сетях.

Внимание, в видео есть ненормативная лексика!

Евгений Шевченко утверждал, что после задержания АТОшников и местных жителей пытались вывезти автобусами в Умань Черкасской области. Сельские жители, однако, заблокировали движение автобусов. Впоследствии, пишет Шевченко, на место прибыли глава ОГА и руководство областной полиции, и задержанных отпустили.

Прокомментировали инцидент и в полиции. Так, руководитель полиции Кировоградщины Сергей Кондрашенко заявил о том, что конфликт в селе провоцировали обе стороны, а полиция обеспечивала правопорядок и безопасность людей.

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"В хозяйственном споре за имущественные права обе стороны привлекают в поддержку посторонних лиц, тем самым провоцируют конфликт. Сейчас на территории вокруг спорного участка в Кировоградском районе в круглосуточном режиме несут службу сотрудники полиции. Задача полиции – обеспечение безопасности людей, обеспечения правопорядка и спокойствия в населенном пункте и на прилегающей к территории сельхозпредприятия", - написал он.

Он подчеркнул, что силовики не будут вмешиваться в имущественные споры, но будут пресекать попытки дестабилизировать ситуацию, в том числе и силовыми методами.

В штабе блокады Донбасса сообщили, что всех задержанных выпустили.