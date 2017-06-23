Разборки из-за дачи в Севастополе: СМИ узнали, кто находился внутри взорванного в центре Киева джипа

Во взорванном в центре Киева джипе находился директор севастопольского дачно-строительного кооператива Гайдук.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил главный редактор "ЦензорНЕТ" Юрий Бутусов на странице в Facebook.

"Разборки за самый дорогой участок недвижимости Севастополя происходят в столице Украины", - написал он.

При этом по информации журналиста, Гайдук не пострадал.

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"Его кооператив - это один из самых дорогих и престижных участков земли в Крыму, который расположен на земле национального заповедника "Херсонес-Таврический", на самом берегу моря. Членами кооператива и владельцами роскошных особняков являются севастопольская элита: бывшие руководители судов, прокуратуры, СБУ, СЭС Севастополя", - написал Бутусов.

По мнению журналиста, в Крыму за начатый российскими оккупантами передел собственности начался "новый виток бандитских войн".

"Камни продолжают лететь на крымчан ... Камни и бомбы из России. Ведь украинцам нет смысла воевать за имущество на оккупированной врагом территории. К сожалению, российские преступники продолжают устраивать взрывы в Киеве", - написал Бутусов

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Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в автомобиле в Шевченковском районе Киева был травмирован мужчина 1970 г.р.

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