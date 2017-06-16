На Одесщине женщина пробыла под завалами разрушенного дома несколько дней
По словам местных жителей, здание начало разрушаться с апреля, но в полицию они обратились после того, как несколько дней подряд хозяйка не выходила из дома.
В Измаиле Одесской области из разрушенного жилого дома извлекли женщину, пробывшую под завалом несколько дней.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 15 июня в 17:41 в службу спасения «101» от дежурного полиции поступило сообщение о том, что на улице Сергея Бурлаченко произошло частичное обрушение частного 1-этажного дома. В полиции также заявили, что под завалом предположительно находится хозяйка.
Спасатели, прибывшие к месту происшествия, выяснили, что, несмотря на разрушения здания, женщина, 1962 года рождения, еще жива.
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«Однако она находилась в крайне тяжелом состоянии из-за истощения и обезвоживания. Спасатели извлекли потерпевшую из-под завала и передали работникам скорой медицинской помощи. Сейчас она находится в Измаильском центральной районной больницы в тяжелом состоянии», - рассказали в пресс-службе.
По словам местных жителей, здание начало разрушаться с апреля, но в полицию они обратились после того, как несколько дней подряд его владелица не выходила из дома.