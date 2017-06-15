В Харькове ночью двое пьяных мужчин устроили стрельбу

В Харькове на улиице Академика Барабашова в 3:00 15 июня двое мужчин устроили стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Прибыв на указанное место, правоохранители обнаружили двух мужчин с признаками алкогольного опьянения.

Патрульные провели поверхностный осмотр граждан, во время которого у одного из мужчин нашли предмет, похожий на пистолет.

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В дальнейшем разговоре граждане признались, что действительно стреляли из хулиганских побуждений. Их оружием оказался стартовый-шумовой пистолет Wool Aras Compact.

Владельца оружия и его друга патрульные привлекли к административной ответственности по статье 173 КУоАП ( "Мелкое хулиганство").

В дальнейшем мужчин доставили в Киевский отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Пистолет правоохранители изъяли.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим.