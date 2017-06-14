На Днепропетровщине полицейские накрыли наркопритон (фото)

На Днепропетровщине в городе Каменском полицейские уличили местного жителя, который предоставлял свою квартиру наркозависимым для употребления опия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители наведались в дом именно в то время, когда 40-летний хозяин 42-летний гостем употреблял наркотики. Мужчина пояснил, что находится здесь с разрешения хозяина для употребления опия.

«На месте происшествия правоохранители изъяли три медицинских шприца с остатками бурого цвета. Со слов владельца, это - «опий ацетилированный». Также было обнаружено стеклянную банку с веществом растительного происхождения зеленого цвета в измельченном состоянии, как объяснил владелец, это – марихуана», - говорится в сообщении.

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Обратили внимание правоохранители и на зеленые саженцы в горшочке на подоконнике, аккуратно культивированые, политы и направлены к солнцу.

«Правоохранителям владелец дома пояснил, что это конопля, которую он высадил два месяца спустя и ухаживал за ней. Растение выращивал для личного употребления», - говорится в сообщении.

Все изъятое направлено на экспертизу. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 317 Уголовного кодекса Украины (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Также после проведенного экспертного исследования будет принято решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли).