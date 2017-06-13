В Днепре мужчина угрожал всех взорвать на улице гранатой после ссоры с женой

В Днепре мужчина вышел на улицу с гранатой без чеки и угрожал всех взорвать. На такой поступок мужчина пошел после ссоры с женой. Хулигана задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Инцидент произошел вчера, 12 июня, после обеда по ул. Оптовой. Как отметили в полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия прибыли правоохранители и пытались вести переговоры с хулиганом, которые длились около 1,5 часов, после чего хулиган отдал правоохранителям опасный боеприпас. Гранату сразу же передали взрывотехникам для обезвреживания.

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"43-летнего мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Оказалось, что в 90-х годах мужчина уже был ранее судимым за убийство", - отмечается в сообщении.

В этот же день по месту жительства задержанного был проведен обыск, в ходе которого правоохранители в сиденье мотоцикла обнаружили и изъяли еще одну гранату РГД-5 с запалом и два магазина к автомата Калашникова. По словам мужчины, боеприпасы он нашел неделю назад на берегу озера и хранил для самообороны.

Подозреваемому грозит ответственность по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.