В Одессе полиция задержала еще одного криминального авторитета – гражданина Грузии.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, задержание проводилось 6 июня в ходе совместной спецоперации Управления уголовного розыска ГУНП и Портофранковского отдела полиции.

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«Задержан криминальный авторитет - представитель этнической преступной группы, который является гражданином Грузии. Он находится в розыске за ранее совершенные преступления в Одессе. По некоторым данным, он входит в группу, которая координируется известным грузинским «вором в законе» и криминальным авторитетом Миндией», - отметили в главке.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Одессе был задержан 30-летний «вор в законе» Леван Мирцхулаве по прозвищу «Пучура», который родился в Сухуми и был «коронован» криминальным миром в свои 25 лет в Турции.