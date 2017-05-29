В Одессе задержали "вора в законе" по прозвищу "Пучура"

В Одессе правоохранители задержали «вора в законе» по прозвищу «Пучура».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

По его словам, 28 мая в городе задержан «вор в законе» «Пучура», находившийся в городе нелегально.

«Он прибыл сюда с намерением контролировать и наладить преступную деятельность этнических групп «барсеточников». Сейчас решен вопрос о его принудительном выдворении с последующим запретом въезда в Украину», - сообщил Головин.

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Он отмечает, что криминальный мир не оставляет намерений внедриться в Одессу.

«Но представители преступного мира, пытающиеся здесь осесть, становятся все моложе. Этот, например, был «коронован» в 25 лет. Как бы там ни было, Одесса никогда не станет домом международным представителям преступного мира», - заявил Головин.

Как сообщил представитель главка Нацполиции, речь идет о Леване Мирцхулаве (Пучура), который родился 10 сентября 1987 года в Сухуми и был «коронован» в 2013 году в Турции.

Напомним, ранее в Одессе правоохранители задержали криминального авторитета по прозвищу "Гуга".