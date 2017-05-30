Стычки во Львовском облсовете: за помощью обратились 9 правоохранителей, одна женщина получила ожоги

После столкновений в областном совете за помощью к медикам обратились пострадавшие. Как рассказала Наталья Поважук, главный врач Станции скорой медицинской помощи, двое пострадавших направлены в городскую 8-ю больницу, одного пациента направили в Областную клиническую больницу.

Читайте такжеДело о расстреле милиционеров в Киеве: после столкновений у здания суда открыли производство

У всех пациентов легкий или средней степени тяжести, передает пресс-служба ЛГС.

«За помощью к нам обратилось две женщины. Одна из них госпитализирована с тяжелыми ожогами. Это львовянка. По словам потерпевшей, на ней загорелась рубашка. Сейчас вся необходимая медицинская помощь оказывается. Другая женщина с травмой сейчас обследуется врачами.

Также за помощью обратилось 9 работников правоохранительных органов, их обследуют у нас в травмпункте», – рассказал Василий Обаранец, главный врач городской клинической 8-й больницы.

Как сообщает "Дивись.Інфо", сегодня под стены рады пришли представители националистических организаций, которые требовали принятия Манифеста. После того, как депутаты не приняли решение до обеда, протестующие ворвались на заседание Львовского областного совета, бросали дымовые шашки и заблокировали помещение.