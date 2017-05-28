В Харькове двое студентов отравились курительными смесями, один умер

В Харькове двое студентов одного из местных высших учебных заведений отравились смесью для курения. Один из них скончался, а второй был доставлен в больницу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил отдел коммуникаций Управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Событие произошло сегодня ночью 28 мая около 2:00. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Выяснено, что студентов одного из Харьковских вузов незнакомый мужчина угостил спайсами. 18-летний парень умер в общежитии. А 19-летнего студента доставили в больницу. По предварительным данным, в обоих случаях врачи диагностировали сильное отравление наркотическими веществами", - говорится в сообщении.

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Событие внесено в Журнал единого учета правонарушений. Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и квалификации событий.