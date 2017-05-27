Столкновение поездов на Хмельнитчине: в Укрзализныце назвали возможные причины аварии (видео)

Комиссия Укрзализныци рассматривает две возможные причины, по которым произошло столкновение поездов на Хмельнитчине. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Укрзализныци Евгений Кравцов, который находится на месте аварии.

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"Сейчас рассматриваются две версии. Первая - грубое нарушение машинистом грузового поезда правил осуществления маневровых работ, а именно, проезд на запрещающий сигнал. Вторая - ложные действия дежурного по станции, предоставила неверные инструкции машинисту локомотива", - отметил Кравцов.

Также председатель наблюдательного совета сообщил, что все пассажиры были застрахованы и получат соответствующие компенсации, а Укрзализныця возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Пассажиры, находившиеся в поезде, доставлены к месту назначения.

Видеозапись с места происшествия обнародовали на странице Dronarium в Facebook.

Напомним, 27 мая в 5:55 на ст. Негин в Хмельницкой области произошло столкновение пассажирского поезда №139 Каменец-Подольский с маневровым локомотивом грузового поезда. Легкие травмы получили 6 пассажиров, 4 из них - дети.