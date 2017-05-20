Стычки 9 мая в Днепре: подозреваемый заключил сделку со следствием

20:38, 20 мая 2017
Происшествия
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Подозреваемый в столкновениях в Днепре оплатит штраф.

9 мая в Днепре произошли столкновения / фото УНИАН

С подозреваемым в столкновениях 9 мая 2017 года в Днепре заключили соглашение о признании виновности. По приговору суда он заплатит штраф, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

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"С одним из подозреваемых в совершении столкновений 9 мая 2017 года в Днепре заключили соглашение о признании виновности. Последний присутствовал во время проведения праздничных мероприятий, однако сам не причинил телесных повреждений потерпевшим и сотрудничал со следствием, предоставляя важные показания", - говорится в сообщении.

Кроме того, материалы в отношении совершенного им преступления выделено в отдельное производство, а обвинительный акт был направлен в суд.

В рамках статьи 293 УК Украины (групповое нарушение общественного порядка) суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к Монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией произошли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала «скорая».

Трое полицейских полка полиции особого назначения главка полиции Днепропетровщины, которые совершали противоправные действия, содержащие признаки уголовных правонарушений, отстранены от службы на период расследования.

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