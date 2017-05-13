Стычки в Днепре: координатору "титушек" сообщили о подозрении

Прокуратурой сообщено о подозрении гражданину, который координировал деятельность так называемых "титушек" 9 мая 2017 года в Днепре. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Прокуратурой Днепропетровской области сообщено о подозрении в совершении массовых беспорядков и хулиганских действиях гражданину, который координировал деятельность молодых людей во время столкновений", - говорится в ее сообщении.

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Кроме того, у следствия также имеется информация, что он имел многочисленные приводы в органы полиции.

Избрание ему меры пресечения планируется 13 мая 2017 года. Прокуратура, по словам Сарган, будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала скорая помощь.

По версии полиции, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая тоже направлялась к монументу Славы с синими шариками. Здесь возникло столкновение между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. Всего в отделения полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек – восемь участников мероприятия и шесть полицейских.

10 мая после предварительного рассмотрения инцидентов и провокаций в Днепре 9 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказы об увольнении руководителей полиции Днепропетровщины. В частности, уволены руководитель Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Игорь Репешко и руководитель полиции города Днепр Андрей Бидыло и их заместители по обеспечению общественной безопасности.