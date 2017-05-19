Инсценировка преступления: в прокуратуре прокомментировали подрыв госслужащего в авто в Кропивницком

В прокуратуре Кропивницкого заявили, что подрыв работника госучреждения в личном автомобиле был "инсценировкой преступления".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, ведомство осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, зарегистрированному по факту приготовления к совершению посягательства на жизнь работника правоохранительного органа, а именно одного из руководителей Кропивницкого учреждения исполнения наказаний № 14.

«Расследованием установлено, что у лица, отбывающего наказание в Кропивницком УИН № 14, возникли неприязненные отношения с одним из руководителей учреждения. В связи с чем осужденный захотел убить представителя администрации. Ради мести он, не имея возможности лично совершить преступление, привлек за вознаграждение к его реализации еще одного человека. Убийство должно было состояться путем подрыва автомобиля с помощью боеприпасов, а именно гранаты Ф-1», - говорится в сообщении.

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«Однако это преступление благодаря скоординированной работе прокуратуры и полиции удалось предотвратить, а лиц, которые его готовили – задержать», - добавили в прокуратуре.

Организатор и соучастник преступления задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, орудие преступления - граната Ф-1 изъято. В ближайшее время задержанные будут уведомлены о подозрении по ч. 1 ст. 14, ст. 348 (подготовка к совершению посягательства на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и им будет избрана мера пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 5 часов утра в одном из «спальных» микрорайонов Кропивницкого неизвестные подорвали автомобиль «Нива» работника государственного учреждения.

По предварительной информации, на автомобиле, принадлежащем потерпевшему, сдетонировало взрывное устройство. Мужчина получил тяжелые травмы.