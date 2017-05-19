Пострадавшим при взрыве авто в Кропивницком оказался оперуполномоченный СИЗО. Об этом сообщил бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький на своей странице в Facebook.

Согласно предварительной информации, взрывчатка была заложена в автомобиль в связи с его профессиональной деятельностью. На данный момент информация проверяется.

Читайте такжеНа Закарпатье демобилизованный боец АТО бросил гранату в кафе: пострадал мужчина

Как сообщал УНИАН, в Кропивницком неизвестные подорвали автомобиль сотрудника государственного учреждения. Мужчина получил тяжелые травмы.