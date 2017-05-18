СБУ предотвратила проведение проплаченной "протестной" акции по перекрытию автодороги на Винничине

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили проведение проплаченной «протестной» акции по перекрытию автодороги в Винницкой области.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Проведение по заказу российской стороны «протестной» акции по блокированию автодороги с целью компрометации органов государственной власти, предотвратили в Винницкой области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой", - отмечают в ведомстве.

Так, как заявляют в Службе безопасности, во время обыска у одного из представителей областного отделения пророссийской политической силы правоохранители изъяли разработанные схемы блокирования «протестующими» автодороги международного значения вблизи Винницы и деньги, которые предназначались для организации акции. Также у злоумышленника изъята российская символика (флаги РФ, «георгиевские» ленточки) и отдельный телефон для связи с российской стороной.

Открыто уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.