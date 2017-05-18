СБУ предотвратила проведение проплаченной "протестной" акции по перекрытию автодороги на Винничине
Открыто уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили проведение проплаченной «протестной» акции по перекрытию автодороги в Винницкой области.
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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Проведение по заказу российской стороны «протестной» акции по блокированию автодороги с целью компрометации органов государственной власти, предотвратили в Винницкой области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой", - отмечают в ведомстве.
Так, как заявляют в Службе безопасности, во время обыска у одного из представителей областного отделения пророссийской политической силы правоохранители изъяли разработанные схемы блокирования «протестующими» автодороги международного значения вблизи Винницы и деньги, которые предназначались для организации акции. Также у злоумышленника изъята российская символика (флаги РФ, «георгиевские» ленточки) и отдельный телефон для связи с российской стороной.
Открыто уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.