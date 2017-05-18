В СБУ рассказали о своей работе в деле убийства журналиста Шеремета

Служба безопасности Украины готова оказать любое содействие в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета и открыта к диалогу с общественностью.

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Об этом говорится в заявлении СБУ, обнародованном на сайте ведомства.

Напоминается, что расследованием преступления по подследственности занимаются следователи Национальной полиции Украины (ст. 216 Уголовного процессуального кодекса Украины). Согласно ч. 5 ст. 36 Уголовного процессуального кодекса, менять подследственность имеет право генеральный прокурор, руководитель региональной прокуратуры, их первые заместители и заместители исключительно в случае неэффективного досудебного расследования.

В СБУ подчеркнули, что в ведомство не поступало процессуальное решение о поручении следственным органам безопасности осуществлять досудебное расследование убийства Шеремета.

Также в Службе безопасности сообщили, что подразделения СБУ действительно выполняли поручения следователей в рамках расследования убийства журналиста. Все поручения выполнены надлежащим образом и в установленные сроки, о чем было сообщено следствию Нацполиции.

«В частности, с соответствующим процессуальным оформлением, во исполнение поручения следователей, получено четыре жестких носителя информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных на одном из домов по улице Ивана Франко в Киеве. В оригинальном виде, без внесения каких-либо изменений в конфигурацию и объем материалов они переданы следователю.

Любые другие материальные носители информации, на которых могут содержаться фактические данные, имеющие значение по делу, сотрудники Службы безопасности Украины не изымали», - сообщили в СБУ.

Также в заявлении отмечается, что вчера, 17 мая, состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики, во время которого рассматривался вопрос: «О ходе расследования убийства 20 июля 2016 года в Киеве журналиста Павла Шеремета». Во время заседания Служба безопасности Украины была единственным правоохранительным органом, чьи представители отчитывались перед народными депутатами и авторами фильма «Кто убил Павла?».

«В то же время представители Нацполиции, которые осуществляют расследование по факту убийства Шеремета, на заслушивание депутатов и журналистов не прибыли», - отметили в СБУ.

В спецслужбе считают, что именно отчет перед профильными комитетами Верховной Рады и сотрудничество с авторами фильма, как инициаторами новой версии расследования, а «не объявление должностными лицами Министерства внутренних дел Украины беспочвенных и необоснованных заявлений в СМИ, является единственным приемлемым для руководителей всех правоохранительных органов форматом обнародования сведений о ходе расследования».

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

В феврале 2017 года в полиции заявили, что в рамках расследования производства по факту убийства Шеремета допрошены более 1,8 тыс. человек. Также сообщалось, что на то время в деле по убийству журналиста подозреваемых еще не было.