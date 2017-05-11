В Киеве обокрали журналиста, который приехал на Евровидение

В центре Киева оперативники задержали сумчанина, который обокрал иностранного журналиста, приехавшего на "Евровидение". Вечером мужчина отдыхал в ресторане и не заметил, как похитили его сумку с кошельком, деньгами и служебными удостоверениями. Об этом сообщили в полиции Киева.

Читайте такжеНа охрану Евровидение в Киеве потратили около 50 миллионов гривень

43-летний представитель иностранного СМИ обратился в дежурную часть Шевченковского управления полиции за то, что у него похитили сумку с личными вещами. Оперативники обнаружили и задержали 35-летнего жителя города Сумы, ранее судимого за кражу, в центре столицы. У него изъяли вещественные доказательства.

"Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении правонарушения, за которое грозит наказание до трех лет лишения свободы", - сообщили в полиции.