Сломанная рука и разбитые головы: в Николаеве националисты и бойцы АТО подрались с "афганцами" (фото)

В среду, 10 мая, в Николаеве члены националистических партий ВО "Свобода", "Национальный корпус", а также участники АТО в офисе Николаевского областного союза воинов-интернационалистов и запаса подрались с воинами-интернационалистами.

На данный момент на месте происшествия находятся сотрудники патрульной полиции, спецроты рота полиции (бывший "Беркут") заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Александр Селиверстов, передает Преступности.НЕТ.

По имеющейся информации, у руководителя областной организации воинов-интернационалистов Юрия Соловья разбита голова. На место происшествия прибыли медики, которые проследовали внутрь здания. Больше никого туда полиция не пускает.

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В результате столкновений пострадавшие есть у обеих сторон. По информации издания Новости-N, у Соловья разбита голова, еще у некоторых синяки и ссадины.

В то же время, по информации Преступности.НЕТ, пострадали два участника АТО: у одного сломана рука, у второго разбита голова.

В комментарии изданию представитель "Нацкорпуса" Денис Янтарь рассказал, что драку спровоцировали сами "афганцы".

В итоге Юрия Соловья под охраной спецназовцев вывели из здания и посадили в карету скорой медпомощи.

Накануне, 9 мая, между участниками АТО и воинами-интернационалистами произошла драка рядом с мемориалом Героям-ольшанцам.

Причиной конфликта стал красно-черный флаг, с которым один из участников АТО зашел в колонну к воинам-интернационалистам. Его попытались вытолкать и начали бить. Кроме того, на видео запечатлено, как Юрий Соловей ударил рукой в лицо участника АТО Артема Щоглу, после чего еще нанес удар ногой по нему, когда тот присел.