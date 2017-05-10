В Украине 8 и 9 мая задержали 89 человек, открыто 8 уголовных дел - МВД

В пяти регионах Украины открыто 8 уголовных производств по фактам нарушения правопорядка 8 и 9 мая. Как сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, об этом на ведомственном видеоселекторном совещании сказал заместитель руководителя Национальной полиции Александр Фацевич.

По его словам, в общей сложности на территории Украины 8 и 9 мая по инициативе органов государственной власти и местного самоуправления произошло более 2 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие около 700 тысяч граждан.

Безопасность и порядок во время указанных мероприятий обеспечивали более 30 тыс. полицейских и 3,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, добавил Фацевич.

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«В целом мероприятия в государстве проходили спокойно, вполовину менее активно, чем в предыдущие годы. Об этом свидетельствует незначительное количество участников акций в большинстве регионов, гораздо меньше конфликтных ситуаций, и в результате, задержанных граждан, минимальное количество травмированных», – сказал он.

Заместитель председателя Нацполиции добавил, что за различные правонарушения в отделы полиции «были приглашены 89 человек». Кроме того, добавил он, «полицейскими в пяти регионах государства открыто восемь уголовных производств».