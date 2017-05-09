День победы в Украине: во время массовых мероприятий задержали 50 человек

В Украине во время массовых мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне за различные правонарушения были задержаны 50 граждан.

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Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, информирует Департамент коммуникации Нацполиции.

В целом, по его словам, сегодня в государстве состоялось более 1,5 тыс. массовых мероприятий, участие в которых приняли около 600 тыс. человек. Самыми масштабными массовые мероприятия были в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Охрану общественного порядка обеспечивали более 30 тыс. полицейских и 1,7 тыс. военнослужащих Нацгвардии.

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Фацевич сообщил, что за различные правонарушения в отделы полиции были приглашены 50 граждан - как по вопросам нарушения общественного порядка, так и за использование запрещенной коммунистической символики.

«Во время мероприятий Национальной полицией, чтобы не допустить каких-либо провокаций, изымались коммунистическая символика, «георгиевские» ленты, флаги и т.д.», - отметил заместитель председателя Нацполиции, добавив, что были попытки спровоцировать и полицейских, и граждан - участников массовых мероприятий.

Он также подчеркнул, что во всех таких ситуациях полиция реагировала практически мгновенно, не допуская их развития.