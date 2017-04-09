В Москве столкнулись поезд и электричка, пострадало 23 человека (фото, видео)

23 человека пострадали при столкновении поезда Москва - Брест и электрички на западе Москвы, 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок, сообщил источник ТАСС. В результате столкновения четыре вагона сошли с рельсов.

"Все пассажиры эвакуированы и находятся в пункте временного размещения", - сказал собеседник агентства.

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"Железнодорожные пути, по предварительной информации, перебегал человек. Водитель электропоезда, следовавшего в область, чтобы не сбить его, применил экстренное торможение, - сообщили в экстренных службах. - В это время в него и врезался пассажирский поезд сообщением Москва - Брест".

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В то же время очевидцы утверждают, что электричка поехала задним ходом и, возможно, у нее отказали тормоза. "У электрички отказали тормоза, мы покатилась назад, я побежал по вагонам, предупреждать пассажиров, чтобы держались или бежали вперед по вагонам", - рассказал ТАСС очевидец Дмитрий. Но, по его словам, электричка слишком сильно разогналась и врезалась в поезд, который двигался следом.

Ранее в Румынии грузовой поезд сошел с рельсов, двое машинистов погибли.