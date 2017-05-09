В сети появилось видео столкновений и задержаний 9 мая в Киеве

МВД Украины опубликовало видео, на котором видна процедура задержания людей, в частности возле офиса ОУН на ул. Мазепы, 6.

Как сообщалось, в Украине во время акций ко Дню победы задержали около 50 человек, пострадали восемь полицейских.

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9 мая, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Локальные столкновения произошли в Одессе, Запорожье, Днепре, Киеве.

24 человека задержаны в одном из офисов на улице Мазепы, 61 (там находится офис организации ОУН - УНИАН), которые бросали в полицейских, журналистов и участников акции яйца, картофель, дымовые шашки и др.