Во Львове на вокзале нашли сумку с боеприпасами (фото, видео)
14:58, 09 мая 2017Происшествия
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Во время проведения проверки территории вокзала на сумку, которая лежала на полу в переходе к перрону, отреагировала служебная собака.
Сейчас продолжаются мероприятия по поиску владельца найденной сумки / Фото dpsu.gov.ua
В понедельник вечером, 8 мая, пограничники Львовского отряда вмести с полицейскими обнаружили на территории железнодорожного вокзала города сумку с боеприпасами.
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Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
Во время проведения проверки территории вокзала на сумку, которая лежала на полу в переходе к перрону, отреагировала служебная собака.
«При осмотре содержимого находки сотрудники Госпогранслужбы и представители Нацполиции обнаружили 40 патронов калибра 7,62 мм и запал к ручной гранаты», - отмечают в сообщении.
Сейчас продолжаются мероприятия по поиску владельца найденной сумки.
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