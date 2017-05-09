Во Львове на вокзале нашли сумку с боеприпасами (фото, видео)

В понедельник вечером, 8 мая, пограничники Львовского отряда вмести с полицейскими обнаружили на территории железнодорожного вокзала города сумку с боеприпасами.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Во время проведения проверки территории вокзала на сумку, которая лежала на полу в переходе к перрону, отреагировала служебная собака.

«При осмотре содержимого находки сотрудники Госпогранслужбы и представители Нацполиции обнаружили 40 патронов калибра 7,62 мм и запал к ручной гранаты», - отмечают в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия по поиску владельца найденной сумки.