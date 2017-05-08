В Кривом Роге мужчина бросался с саблей на полицейских

7 мая в Долгинцевском районе мужчина угрожал патрульным физической расправой. Стражи порядка обезвредили криворожанина с саблей в руках, как сообщает сайт "Первый Городской".

Всё произошло около 22:00 возле дома по улице Симонова. Инспекторы полиции заметили мужчину с саблей в руках. При виде патрульных он скрылся в одном из подъездов многоэтажки. Через несколько минут мужчина выбежал на улицу и начал нецензурно выражаться в адрес правоохранителей, а также угрожал копам физической расправой. На замечания полицейских злоумышленник не реагировал. Но после продолжительных переговоров буйный горожанин положил холодное оружие на землю.

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25-летний мужчина продолжал вести себя неадекватно. Угомонить дебошира удалось только при помощи дополнительного экипажа стражей порядка. На нарушителя патрульные надели наручники и доставили его в Долгинцевское отделение полиции. Саблю правоохранители изъяли, а также опросили очевидцев случившегося. Теперь злоумышленнику грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы до трёх лет за угрозу жизни полицейских.