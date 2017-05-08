В Запорожье патрульные сбили женщину - СМИ

Инцидент произошел накануне в воскресенье, 7 мая, в Запорожье в одном из дворов. Пьяная компания пыталась помешать патрульным провести задержание подозреваемого, передает местный сайт Zanoza.

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Одна из женщин бросилась под колесе патрульного авто, который переехал ей ногу, а падая, ударилась головой. В результате мать троих детей доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили очевидцы происходящего.

На место тут же выехало все руководство патрульной полиции, оцепив место происшествия. Официальный комментарий в патрульной полиции обещают дать позже.