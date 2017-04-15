В Николаеве патрульные "скрутили" водителя-пенсионера (видео)

В субботу, 15 апреля, в Николаеве произошел инцидент между патрульными полицейскими и водителем автомобиля Ssangyong Rexton. Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на слова очевидцев произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Николаева, на улице Строителей в районе родильного дома автомобиль остановился посреди дороги, в результате чего заблокировал движение другому транспорту.

Инспекторы патрульной полиции подошли к автомобилю и попросили водителя открыть дверь и предоставить им водительское удостоверение. В ответ на это водитель заявил, что не будет выполнять их требования и начал движение, зацепив одного из патрульных.

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Через несколько метров полицейским удалось остановить машину, после чего инспекторы вытянули из салона авто водителя и попытались надеть на него наручники, но он начал сопротивляться. В результате полицейские несколько минут пытались заломить водителю руки, но тот падал и не поддавался.

В итоге полицейским все уже удалось надеть на него наручники и отвезти его в райотдел полиции. Однако там пенсионеру стало плохо, и его на скорой увезли в больницу.

"Сейчас патрульные ожидают, когда водитель придет в норму, чтобы оформить на него протокол за нарушение Правил дорожного движения и за неповиновение сотрудникам полиции", - сообщили в пресс-службе полиции Николаева.

В то же время, как отметил автор видеозаписи произошедшего Ярослав Рыбалка, автомобиль пенсионера стоял у бордюра, а как раз-таки сами полицейские перекрыли движение транспорту, когда остановились возле Ssangyong Rexton.

"Они остановились посреди дороги, открыли багажник и собирались там прямо оформлять протокол. Я ехал за ними, затормозил, посигналил, на что патрульный мне ответил, что, мол, сейчас и тобой займемся", - утверждает житель Николаева.

По его мнению, водитель Ssangyong Rexton не оказывал никакого сопротивления патрульным.

Позже в патрульной полиции Николаева показали, с чего начался инцидент: