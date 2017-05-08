Во Львовской области шестеро детей отравились угарным газом

В воскресенье, 7 мая, шестеро детей во Львовской области отравились угарным газом: трое – в Пустомытах и столько же – в селе Оброшино Пустомытовского района. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает Zaxid.net.

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Первое происшествие случилось около 21:30 в Пустомытах. Пострадавшие – дети 2009, 2013 и 2016 годов рождения. Всех их доставили в Пустомытовской центральной районной больницы.

В Оброшино пострадали дети 2003, 2007 и 2013 годов рождения. Они отравились около 22:40. Их также госпитализировали в Пустомытовской центральной районной больницы.

Где были родители в то время, в ЛОГА не сообщили. В обоих случаях работники ПАО «Львовгаз» прекратили подачу газа в помещения, в которых находились дети. Причины событий сейчас устанавливают.