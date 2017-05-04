В Киеве вандалы осквернили памятник Героям Небесной сотни

В Киеве неизвестные осквернили памятник Героям Небесной сотни в Голосеевском районе. Об этом сообщает «5 канал».

Отмечается, что вандалы облили желтой краской гранитную плиту с надписью «Герои не умирают». Памятник расположен в парке на улице Набережно-Корчеватской.

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Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, и возможных свидетелей. Информацию о происшествии зарегистрировали в Журнале единого учета сообщений о правонарушениях.

Как сообщал УНИАН ранее, полицейские Киева разыскали злоумышленника, который украл с могилы Леси Украинки бронзовые гирлянды. Подозреваемого задержали возле одного из пунктов приема металлолома, куда он нес свой очередной "клад". Злоумышленником оказался 38-летний ранее судимый мужчина, который в последнее время вел бродяжнический образ жизни. В содеянном он сразу признался.