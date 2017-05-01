Во Львове произошла массовая драка: 30 задержанных и запрещенные предметы

В воскресенье, 30 апреля, в 14:45 на оперативную линию 102 в милицию поступила информация о нарушении публичного порядка по улице Клепаривской, недалеко от стадиона СКА во Львове.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, на место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, работники Шевченковского отдела полиции, а также начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа.

Правоохранители задержали более тридцати участников конфликта. У них изъяты запрещенные предметы.

Отмечается, что полицейские устанавливают личности задержанных и обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства. Проводятся следственные действия.

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Как сообщал УНИАН, 29 марта в сеть выложили видео, на котором зафиксирована массовая драка между подростками, которая произошла 27 марта, во Львове в микрорайоне Левандовка.

Конфликт произошел между учащимися одного из училищ, приезжающих на обучение из районов, и местными боевиками, которые требовали, чтобы приезжие платили им "дань".