В Харькове учительницу обвинили в избиении школьника

Мать 10-летнего школьника утверждает, что ее сына избила учительница. В свою очередь педагог настаивает на том, что не трогала ребенка, а только пообщалась с ним, закрывшись при этом в санпомещении, передает "Восточный дозор".

Были опрошены все стороны конфликта и свидетели, мать ребенка предоставила выписку из медицинской карты, в которой указано, что у мальчика диагностировали ушиб грудной клетки. Сейчас школьник находится в больнице.

7 апреля в школе №159, по словам очевидцев, учительница младших классов наказала мальчика за то, что он обидел ее дочь. Мальчик вышел из туалета в слезах, говорил, что преподавательница сильно била его по голове и оскорбляла.

"Тимур из четвертого класса толкнул девочку, свою одноклассницу. Та якобы упала и ударилась копчиком, хотя когда начали спрашивать детей — никто не видел, как она падала. Но история закончилась тем, что девочка пожаловалась своей маме-учительнице, та схватила обидчика дочери за шкирку, закрылась с ним в туалете и избила", — говорят в школе очевидцы.

Читайте такжеВ Чернигове школьницы жестоко избили 15-летнюю девушку (видео)

"А девочка такая... она всегда жалуется. Бывает, и не трогают ее, но что мешает побежать к маме пожаловаться, если мама в соседнем кабинете работает. А мама, надо сказать, не хрупкая девушка. Там женщина внушительных размеров, поэтому я не удивлюсь, что побои были видны. Не зря мама Тимура вызвала скорую и повезла его снимать побои", — прокомментировал ЧП один из свидетелей события.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых ребенок получил телесные повреждения. В случае, если следствием будет доказана причастность учительницы к травмированию ученика, ей грозит до одного года исправительных работ.