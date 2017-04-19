На Харьковщине маршрутка столкнулась с грузовиком: погибли 4 человека, еще двое в тяжелом состоянии
ДТП произошло на 402 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский».
Сегодня, 19 апреля, около 8:30 утра маршрутка «Кременчуг-Харьков» попала в ДТП - столкнулась с грузовиком МАН.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
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Авария произошла на 402 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», вблизи с. Анновка Коломакского района. В результате аварии погибли 4 человека: двое мужчин и две женщины. Еще двоих пассажиров в тяжелом состоянии доставили в больницу. Всего в маршрутки находились 13 человек.
За рулем кременчугской маршрутки Mercedes был 44-летний мужчина. Грузовиком МАН управлял 36-летний харковчанин.
Личности погибших и обстоятельства ДТП устанавливают.