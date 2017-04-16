NASA показало новую карту Земли в ночное время (фото, видео)

NASA обнародовало карту нашей планеты, снимки для которой сделаны из космоса ночью. Такую карту агентство создало впервые за пять лет, говорится в описании к видео.

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Она предоставляет ученым возможность исследовать человеческую деятельность по всему миру. Изучая Землю ночью, они могут проследить, как расширяются города, контролировать интенсивность света, чтобы оценить использование энергии, а также помочь в реагировании на стихийные бедствия.

Как сообщал УНИАН, NASA получило новые доказательства того, что наиболее вероятными местами для поисков жизни за пределами Земли является спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад. С точки зрения потенциальной обитаемости на Энцеладе есть почти все ключевые ингредиенты для жизни в известной нам форме.