NASA показало новую карту Земли в ночное время (фото, видео)
Карта Земли поможет исследовать человеческую деятельность по всему миру.
NASA обнародовало карту нашей планеты, снимки для которой сделаны из космоса ночью. Такую карту агентство создало впервые за пять лет, говорится в описании к видео.
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Она предоставляет ученым возможность исследовать человеческую деятельность по всему миру. Изучая Землю ночью, они могут проследить, как расширяются города, контролировать интенсивность света, чтобы оценить использование энергии, а также помочь в реагировании на стихийные бедствия.
Как сообщал УНИАН, NASA получило новые доказательства того, что наиболее вероятными местами для поисков жизни за пределами Земли является спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад. С точки зрения потенциальной обитаемости на Энцеладе есть почти все ключевые ингредиенты для жизни в известной нам форме.