СБУ задержала на взятке двух сотрудников Харьковской таможни

Двух работников таможенного поста «Щербаковка» задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности ДФС, как сообщается на официальном сайте ведомства.

Таможенники, которые занимают должности главных государственных инспекторов, систематически получали деньги от местного предпринимателя за беспрепятственный ввоз товаров с территории Российской Федерации.

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Оперативники спецслужбы задержали взяточников после получения ими очередного «транша» неправомерной выгоды в размере девяти тысяч гривен. Ранее, под контролем правоохранителей, вымогатели получили уже десять с половиной тысяч гривен взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.