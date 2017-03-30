На окраине Киева после ночного пожара продолжает тлеть трава (видео)

На окраине столицы в месте, где ночью выгорело 4 квадратных километра луга, стоит едкий запах дыма. Об этом гвоорится в сюжете ТСН.

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На Киевщине прошел дождь, а пожарные сообщили, что ликвидировали огонь, но трава продолжает тлеть и в воздухе пахнет дымом.

Как сообщал УНИАН ранее, на окраинах Киева начался обширный пожар. По данным очевидцев, ЧП произошло возле озера Святище. В Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что причиной пожара в Дарницком районе стало возгорание камыша.